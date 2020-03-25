ЦБ выработал рекомендации по работе с больными коронавирусом

Центробанк рекомендовал кредитным организациям общаться заражёнными COVID-19 дистанционно.

Цетральный Банк России выработал рекомендации по работе с больными коронавирусом. Регулятор рекомендовал банкам дать ипотечные каникулы для заразившихся заёмщиков. Информация об этом опубликована на сайте ЦБ.

Письмо направлено в банки и кредитные организации, в том числе и микрофинансовые. Ипотечникам с коронавирусом проведут реструктуризацию долга - даже в том случае, если они уже пользовались налоговыми каникулами.

Также им могут отменить начисление штрафов, пени и неустойку за просроченные платежи.

Центробанк рекомендовал кредитным организациям общаться заражёнными COVID-19 дистанционно.

Ранее "ночлежка" призвала Смольный позаботиться о бездомных во время пандемии.