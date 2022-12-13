Приложение доступно в AppStore и RuStore.

ЦБ создал мобильную игру по управлению всепланетным центральным банком. Соответствующий видеоролик размещен в Telegram-канале государственного регулятора. Создатели пояснили, что пользователи смогут управлять всепланетным центральным банком, а также решать экономические задачки и сталкиваться с "диванным критиком", принимать последствия своих действий.

"Встречайте "Экономикум" - игру, в которой можно самому поуправлять всепланетным центральным банком, общаться с жителями и принимать непростые решения… сообщение Банка России

Специалисты добавили, что Инфурсия является выдуманной планетой, но все проблемы и задачи максимально решено быть максимально приблизить к реальности. Помогать (или мешать) игрокам будут диванный критик, говорящая инфурсийская корова, инопланетянин и другие персонажи. Во время игры управляющий ЦБ должен принимать решения по ключевой ставке, справиться с ростом инфляции и даже найти грабителя банка. По мнению авторов проекта, игра будет интересна детям от 15 лет. Скачать приложение можно через AppStore и RuStore.

Пожилая петербурженка перевела в "Центробанк" более 5 млн рублей.

Фото и видео: Telegram / Банк России