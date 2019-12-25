По мнению аналитиков, на выбор ЦБ в пользу ставки в 6% повлияло несколько факторов.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Это следует из официального сообщения регулятора.

Решение Центробанка совпало с ожиданиями рынка. По мнению аналитиков, на выбор ЦБ в пользу ставки в 6% повлияло несколько факторов. Это падение курса рубля и угроза со стороны замедления мировой экономики. Также учли в Центробанке и пандемию коронавируса в мире.

Регулятор отметил, что события развиваются с существенным отклонением от прогноза ЦБ на 2020 год.

Ранее Федун заявил, что считает цену на нефть катастрофической.