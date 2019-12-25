ЦБ продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир" до конца года

Большинство пенсионеров уже оформили российскую карту.

Центробанк продлил срок перевода пенсионеров на карты "Мир" до конца года. Об этом рассказал глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

Она подчеркнула, что при этом граждане России сохранят возможность получить пенсию любым удобным для них способом.

Требование не распространяется на тех, кому пенсию начисляют на сберегательную книжку или доставляют почтой.

Изначально предполагалось, что переход на "Мир" завершится до июля 2020 года. После этот срок сдвинули до 1 октября.

Бакина рассказала, что большинство пенсионеров уже оформили российскую карту.

Ранее Центробанк подал иск к экс-руководителям "Бинбанка" почти на 284 миллиарда рублей.

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