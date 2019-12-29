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ЦБ ответил на упреки МВД о недостаточном информировании

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За три года в полицию Банком России было направлено 319 заявлений.

ЦБ ответил на упреки МВД о недостаточном информировании о признаках противоправной деятельности. В пресс-службе регулятора заявили, что полиция возбуждает уголовные дела далеко не по всем обращениям.

Так, за три года в полицию Банком России было направлено 319 заявлений. Уголовные дела были возбуждены лишь по 50% из поступивших обращений. Кроме того, в Центробанке заявили, что с момента обращения до возбуждения дела проходит более полугода.

Ранее Владимир Колокольцев заявил, что действия ЦБ препятствуют предотвращению правонарушений. Глава ГУ МВД предложил изменить закон и соглашение о межведомственном взаимодействии.

 

Теги: гу мвд, центральный банк россии
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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