ЦБ отозвал лицензию у московского Апабанка

Это связано с многократными нарушениями законов РФ и актов Центробанка.

Центробанк отозвал лицензию у московского Апабанка (Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка). Также фирма потеряла право на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Организация не являлась участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 января 2020 года банк занимал 369-ое место в банковской системе России. Об этом сообщили в "ТАСС".

Лицензию отозвали из-за занижения банком величины необходимых резервов. Он также завышал стоимость имущества для улучшения собственных финансовых показателей. Руководство скрывало реальное финансовое положение кредитной организации. На самом же деле капитал банка снизился более чем на 40%. Около 70: кредитного портфеля являлось проблемными ссудами.Компания нарушала нормативные акты ЦБ, а также законодательства РФ. В течение последнего года в отношении банка неоднократно принимались меры воздействия.

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