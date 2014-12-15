Центральный банк отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга

Он находился на 116-м месте в рейтинге кредитно-финансовых организаций России.

Центральный банк отозвал лицензию у Международного банка России. Об этом 31 октября сообщили на сайте государственного регулятора.

Банк находился на 116-м месте в рейтинге кредитно-финансовых организаций России и также участвовал в системе страхования вкладов. ЦБ принял решение отозвать лицензию из-за неустойчивого финансового положения Международного банка, так как в дальнейшем эти проблемы могли стать угрозой интересам кредиторов и вкладчиков.

Ранее сообщалось, что Центробанк ввел временную администрацию в Международный банк Петербурга.

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