ЦБ не планирует выпуск пластиковых банкнот

В регуляторе отметили, что для России выпуск пластиковых банкнот выглядит нецелесообразным.

Центробанк РФ не планирует выпуск пластиковых банкнот. Об этом заявил "РИА Новости" заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

По его словам, бумажные банкноты обладают более совершенным защитным комплексом. Белов подчеркнул, что подобное невозможно сделать на полимере. Он также пояснил, что такие банкноты обращаются в странах, где есть жаркий и влажный климат.

Заместитель председателя ЦБ заключил, что для России выпуск пластиковых банкнот выглядит нецелесообразным. При этом Белов напомнил, что в 2018 году перед стартом Чемпионата мира по футболу в России ЦБ выпустил памятную банкноту на полимерной подложке.

Фото: pxhere.com