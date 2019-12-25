ЦБ РФ скорректирует надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и ипотеке

Набиуллина рассказала о гибкости работы ЦБ РФ.

Центробанк России скорректирует надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и ипотеке. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Чиновница рассказала о смягчении процесса - ограничений на полную стоимость кредита временно не будет вводиться. Макропруденциальные надбавки либо скорректируются, либо отменятся.

Банк России оставит надбавки только по наиболее рискованным кредитам, с наибольшим уровнем ПСК, с высоким показателем долговой нагрузки, а в ипотеке - LTV. По остальным кредитам надбавки планируется отменить, чтобы поддержать доступность кредитования. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что ЦБ с 28 февраля разрешил российским банкам распустить накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам как в национальной валюте, так и зарубежных. Данная мера применяется бессрочно.

Глава ЦБ: бесперебойную работу финсистемы России без SWIFT обеспечит СПФС.

Фото и видео: Центробанк РФ