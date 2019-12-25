Эльвира Набиуллина рассказала о работе отечественного аналога.

Глава ЦБ: бесперебойную работу финсистемы России без SWIFT обеспечит СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что иностранные кредитные организации получат возможность подключиться к российскому аналогу. Такое заявление чиновница сделала на брифинге, созванном по результатам переговоров совета директоров.

У нас есть система передачи финансовых сообщений - СПФС, которая может заменить SWIFT внутри страны. К ней могут присоединяться участники из-за границы. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По данным эксперта, данная национальная система для платежных карт способна обработать весь внутрироссийский трафик. При этом попавшие под санкции карты кредитных организаций от международных платежных систем внутри РФ будут функционировать в обычном режиме. Набиуллина полагает, что отечественная финансоыая система будет работать в бесперебойном режиме. ЦБ предпринимает все необходимое для обеспечения ценовой стабильности и благополучия населения и экономики.

Также ЦБ находится в постоянном контакте с банками и готов оперативно принимать необходимые меры для их поддержки. Уже принятые меры на данный момент эквивалентны увеличению капитала для них на 900 млрд рублей.

.Фото и видео: Центробанк России