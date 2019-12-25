Набиуллина пообещала, что банки будут выполнять обязательства перед клиентами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что отечественные кредитные организации будут выполнять все свои обязательства перед клиентами. Такое заявление чиновница сделала на фоне проведения на Украине военной специальной операции. На брифинге с журналистами спикер заметила, что на данный момент все деньги на счетах клиентов доступны.
Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции доступны.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Эксперт уточнила, что ранее в России были введены регуляторные послабления для страховых компаний, профессиональных участников внутреннего рынка. В ЦБ рассмотрят и другие послабления на сектор. Это позволит гарантировать исполнение всех обязательств банков перед клиентами.
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Фото и видео: Центробанк России
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