Антон Шипулин и Виктор Ан не поедут на Олимпиаду: CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил дать отдельным спортсменам (из РФ) возможность участвовать в зимних ОИ при условии выполнения определенных правил, — говорится в постановлении суда. — Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России.