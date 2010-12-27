Антон Шипулин и Виктор Ан не поедут на Олимпиаду: CAS отклонил апелляции 47 российских спортсменов

Сегодня утром, 9 января, CAS огласил решение выездного заседания в Пхенчхане.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске их на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.
Хотя Олимпийский комитет России (ОКР) был отстранен, МОК, тем не менее, решил дать отдельным спортсменам (из РФ) возможность участвовать в зимних ОИ при условии выполнения определенных правил, — говорится в постановлении суда. — Это процесс, предназначенный для вынесения сбалансированного решения в рамках интереса МОК к глобальной борьбе с допингом и интересам индивидуальных спортсменов из России.
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫМ ОТКАЗАЛ CAS
ШОРТ-ТРЕК
Виктор АН
Владимир ГРИГОРЬЕВ
Евгения ЗАХАРОВА
Денис АЙРАПЕТЯН
Артем КОЗЛОВ
Татьяна БОРОДУЛИНА
БИАТЛОН
Антон ШИПУЛИН
Евгений ГАРАНИЧЕВ
Екатерина ЮРЛОВА-ПЕРХТ
Максим ЦВЕТКОВ
Ирина УСЛУГИНА
Дарья ВИРОЛАЙНЕН
Алексей ВОЛКОВ
Ирина СТАРЫХ
Александр ЛОГИНОВ
БОБСЛЕЙ
Юлия ШОКШУЕВА
Дмитрий ПОПОВ
Роман КОШЕЛЕВ
ХОККЕЙ
Михаил НАУМЕНКОВ
Алексей БЕРЕГЛАЗОВ
Валерий НИЧУШКИН
Антон БЕЛОВ
Сергей ПЛОТНИКОВ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сергей УСТЮГОВ
Глеб РЕТИВЫХ
Александр ЛЕГКОВ
Евгений БЕЛОВ
Максим ВЫЛЕГЖАНИН
Александр БЕССМЕРТНЫХ
Евгения ШАПОВАЛОВА
Наталья МАТВЕЕВА
КОНЬКИ
Руслан МУРАШОВ
Екатерина ШИХОВА
Руслан ЗАХАРОВ
Анна ЮРАКОВА
Алексей ЕСИН
Юлия СКОКОВА
Елизавета КАЗЕЛИНА
Сергей ГРЯЗЦОВ
Александр РУМЯНЦЕВ
Артем КУЗНЕЦОВ
Ольга ФАТКУЛИНА
Павел КУЛИЖНИКОВ
Денис ЮСКОВ
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Ксения СТОЛБОВА
Иван БУКИН
СКЕЛЕТОН
Александр ТРЕТЬЯКОВ
Елена НИКИТИНА
Мария ОРЛОВА
Сергей ЧУДИНОВ (тренер)
САНИ
Татьяна ИВАНОВА
Альберт ДЕМЧЕНКО (тренер)
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
Фото:Court of Arbitration for Sport