Бюст Петра I в Большеохтинском сквере получил подсветку

В четверг, 26 мая, в пресс-службе Смольного сообщили, что памятник первому российскому императору "Благодарные охтяне" Петру I в Большеохтинском сквере оформили подсветкой.
Губернатор Александр Беглов напомнил, что этот год посвящен празднованию 350-летия со дня рождения императора. В Петербурге запланированы праздничные мероприятия, концерты, выставки, тематические экскурсии.
Всего в городе подсветкой оформили восемь памятников Петру. Самый известный, "Медный всадник", получил освещение в 1964 году. Специалисты "Ленсвета" оформили 135 памятников.
Фото: Портал Культура Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все