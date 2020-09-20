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Бюст Петра I в Большеохтинском сквере получил подсветку
Сегодня, 13:07
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Бюст Петра I в Большеохтинском сквере получил подсветку

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Всего в Петербурге подсветкой оформлено восемь памятников Петру I.

В четверг, 26 мая, в пресс-службе Смольного сообщили, что памятник первому российскому императору "Благодарные охтяне" Петру I в Большеохтинском сквере оформили подсветкой.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что этот год посвящен празднованию 350-летия со дня рождения императора. В Петербурге запланированы праздничные мероприятия, концерты, выставки, тематические экскурсии.

Всего в городе подсветкой оформили восемь памятников Петру. Самый известный, "Медный всадник", получил освещение в 1964 году. Специалисты "Ленсвета" оформили 135 памятников.

Фото: Портал Культура Петербурга

Теги: большеохтинский сквер, бюст петра i, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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