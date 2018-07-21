Бюджет фонда ОМС возрастет до 186 млрд рублей в следующем году

Всего медицинскую помощь оказывают 341 учреждение здравоохранения, причем большинство из них — 182 организации — находятся в ведении города.

В следующем году бюджет Фонда обязательного медицинского страхования планирует вырасти практически до 186 млрд рублей. Из них около 83% составят средства федерального финансирования, а городские власти выделят дополнительные 20,5 млрд рублей. Об этом было объявлено сегодня на заседании петербургского правительства.

Александр Беглов подчеркнул, что в рамках городской системы ОМС страховыми полисами охвачены свыше шести миллионов горожан, услугами занимаются шесть страховщиков. Всего медицинскую помощь оказывают 341 учреждение здравоохранения, причем большинство из них — 182 организации — находятся в ведении города.

Фонд получит примерно 12 млрд рублей для оплаты медицинских услуг жителям в больницах и поликлиниках. Основное внимание будет уделено бесплатному оказанию медицинской помощи, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями.

