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Петербургская полиция перешла на усиленный режим ведения службы
Сегодня, 15:49
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Петербургская полиция перешла на усиленный режим ведения службы

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Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти перешло усиленный режим несения службы. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что ранее аналогичные меры уже приняли в столичном главке. Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке: правоохранители будут работать по 12-часоввым сменам без выходных, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Представители ведомства подчеркнули, что им поручено особо внимательно следить за случаями межнациональных конфликтов в городе и области.

Фото: Piter.TV

Теги: гу мвд рф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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