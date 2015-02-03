Петербургская полиция перешла на усиленный режим ведения службы

Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти перешло усиленный режим несения службы. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что ранее аналогичные меры уже приняли в столичном главке. Решение связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке: правоохранители будут работать по 12-часоввым сменам без выходных, чтобы обеспечить безопасность горожан.

Представители ведомства подчеркнули, что им поручено особо внимательно следить за случаями межнациональных конфликтов в городе и области.

Фото: Piter.TV