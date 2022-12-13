Бюджет Петербурга потерял 2 млрд рублей из-за контрабандного табака

Cредний уровень нелегального оборота табака в России составляет 12%. Больше всего таких товаров продают в Южном федеральном округе — 19,4%, а также в Северо-Западном федеральном округе (14,4%).

Бюджет Петербурга потерял 2 млрд рублей за минувший год из-за продажи нелегального табака. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные исследования АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (ННЦК).

Так, средний уровень нелегального оборота табака в России составляет 12%. Больше всего таких товаров продают в Южном федеральном округе — 19,4%, а также в Северо-Западном федеральном округе (14,4%).

По словам первого заместителя директора ННЦК Байсолта Хамзатова, наибольший вклад в незаконный оборот вносят сигареты, незаконно ввезённые в Россию из стран — членов ЕАЭС, — 70%. Отмечается, что основной контрафактный табак привозят из Белоруссии (88,4%). Большой вклад делает Армения. Оттуда везут до 8,4% контрафакта.

Фото: Phxere

