Дмитрий Нагиев публично высмеял Бузову

Курьезная ситуация произошла на церемонии второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!".

Известный телеведущий Дмитрий Нагиев публично высмеял Ольгу Бузову. Об этом 17 мая сообщает издание Вокруг-ТВ.

Курьезная ситуация произошла на церемонии второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!". Когда Нагиев вручал приз Анфисе Чеховой, он поинтересовался: в чем смысл ее шоу на СТС "Взвешенные и счастливые люди". Телеведущая сказала, что ее проект делает людей счастливыми. В ответ на эту реплику Нагиев съязвил: "Вы что, не даете им слушать песни Бузовой?"

Зрителям премии шутка понравилась: это было понятно по громкому хохоту в зале. Сама Ольга Бузова этой колкости о себе пока не слышала - она сейчас отдыхает на Сейшелах.

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