Бузова вместе со Шнуровым выпустила песню про колбасу

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала совместный трек с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Отрывок песни под названием "Колбаса" появился на странице Бузовой в Instagram.
"Ну что? Я обещала вам новогодний сюрприз? Кто, если не я, могла выпустить песню про колбасу?" – написала артистка.
Трек "Колбаса" является саундтреком к фильму "Чумовой новый год". Композиция доступна для скачивания на всех музыкальных площадках.
"Помолилась утром рано,
Не цветы и нет спасу.
И, закрывшись тихо в ванной,
Стала резать колбасу", - поется в припеве.
Ранее мы писали, что Киркоров сыграл в клипе Бузовой и Манукяна отца-алкоголика в старой тельняшке.
Видео: Instagram / buzova86
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