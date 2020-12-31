Бузова вместе со Шнуровым выпустила песню про колбасу

Композиция является саундтреком к фильму "Чумовой новый год".

Телеведущая и певица Ольга Бузова записала совместный трек с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Отрывок песни под названием "Колбаса" появился на странице Бузовой в Instagram.

"Ну что? Я обещала вам новогодний сюрприз? Кто, если не я, могла выпустить песню про колбасу?" – написала артистка.

Трек "Колбаса" является саундтреком к фильму "Чумовой новый год". Композиция доступна для скачивания на всех музыкальных площадках.

"Помолилась утром рано,

Не цветы и нет спасу.

И, закрывшись тихо в ванной,

Стала резать колбасу", - поется в припеве.

Ранее мы писали, что Киркоров сыграл в клипе Бузовой и Манукяна отца-алкоголика в старой тельняшке.

Видео: Instagram / buzova86