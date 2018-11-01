В сети набирает обороты флешмоб в поддержку людей с синдромом Дауна

Звезды выкладывают в Instagram фотографии в разных носках, чтобы показать, что все мы особенные.

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс запустила в сети новый флешмоб, посвященный "Всемирному дню человека с синдромом Дауна". Его поддержали уже десятки звезд российского шоу-бизнеса.

Флешмоб под названием #мывсеразные набирает обороты. Знаменитости массово выкладывают на своих страницах в Instagram фотографии в разных носках. К акции может присоединиться любой желающий.

Это не просто фото в разных носках, это ваш голос за то, чтобы люди с особенностями развития могли комфортно жить в нашем обществе! Надев разные носки, почувствуйте себя другим, непохожим, особенным. Эвелина Блёданс

К слову, необычные снимки в разных носках выложили в своих соцсетях Катя Лель, Ольга Бузова, Татьяна Буланова, Костя Дзю, Алёна Свиридова и многие другие.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный устроил дебош в стрип-клубе Новосибирска.

Фото: Instagram / bledans