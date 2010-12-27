Петербургский буксировщик обнаружил в салоне автомобиля труп

При буксировке автомобиля водитель обнаружил труп мужчины в салоне.

Днем 31 октября в полицию обратился водитель буксировщика, который рассказал о трупе в отогнанном автомобиле. По словам свидетеля событий, он забрал легковую машину “Пежо” с угла между Замшиной улицей и проспектом маршала Блюхера. Во время начала буксировки мужчина еще был жив. Скоропостижная гибель настигла водителя "Пежо" во варемя движения. Водитель буксировщика заметил нелажное после того, как машина погибшего начала "вилять" на дороге и терять управление.

После проверки автомобиля 28-летний петербуржец нашел на сидении труп. Правоохранительным органам удалось установить личность погибшего. Им оказался 48-летний литовец, который четыре дня до произошедшего отмечал свой день рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают причины гибели автовладельца “Пежо”.