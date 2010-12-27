От поселка Бугры до метро пойдет новый автобус

Уже в субботу, 1 сентября, автобус №441 поедет от МЕГИ Парнас через станцию метро "Проспект Просвещения" к Тихой улице поселка Бугры.

Новый социальный маршрут свяжет поселок Бугры Ленинградской области и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Уже в субботу, 1 сентября, автобус №441 поедет от МЕГИ Парнас через станцию метро "Проспект Просвещения" к Тихой улице поселка Бугры. Весь маршрут будет занимать 30 минут, интервал движения составит 15 минут. Изначально по маршруту будут ездить только 4 автобуса с 26 местами, через месяц количество автобусов могут увеличить, если в этом будет необходимость.

К тому же, к концу этого года на всех автобусных маршрутах между областью и городом можно воспользоваться электронным билетом "Подорожник".

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