В Приморском районе автобус 194 изменит движение

Замена дорожного полотна приведет к временному изменения маршрутов автобусов.

На три дня меняется движение городских автобусов в Приморском районе. С 27 по 30 августа на территории у съезда с КАД на парашютную улицу будет перекрыт проезд. На данном участке службы займутся ремонтом дорожного покрытия. Об этом сообщают представители пресс-службы Комитета по транспорту.

Ситуация коснется автобусов, следующих по маршруту под номером 194. Они будут направляться от "Комендантского проспекта" до вышеуказанного съезда, а затем ехать по КАД до Выборгского шоссе. Далее транспорт продолжит движение по привычному направлению и доедет до завода "Хендай".

Фото: Piter.tv