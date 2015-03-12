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Видео: мужчина оставил избитого собутыльника в лифте ЖК в Мурино

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По словам местных жителей, за бутылкой крепкого между мужчинами завязался конфликт.

В среду, 1 декабря, в социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения в лифте парадной №1 одного из домов в жилом комплексе "Ромашки" в Мурино. 

На кадрах можно увидеть, как неизвестный затаскивает в лифт избитого мужчину. После чего забирает из под него ковер, который находится при входе в лифт, и уходит. 

В комментариях под постом местные жители рассказали, что мужчины не были знакомы между собой, но решили "познакомиться" за бутылкой крепкого. Однако знакомство переросло в конфликт.

Ранее мы писали, что житель Мурино проиграл кавказцам в кулачных боях и получил травмы.

Видео: ВКонтакте / ЖК "Ромашки" Пайщики ЖК "Силы природы" Девяткино

Теги: жк ромашки, лифт, мурино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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