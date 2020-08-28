Bruegel: Россия за январь - сентябрь сократила поставки СПГ в Европу на 7%

Суммарный импорт СПГ Европой в сентябре, согласно данным Bruegel, составил 11,6 миллиардов кубометров.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европейский союз с начала текущего года снизились на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда показатель составлял 16,1 миллиардов кубометров. Показатели приблизились к уровню в 15 миллиардов кубометров. Соответствующую информацию опубликовали журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на данные, предоставленные региональным аналитическом центре в Европе Bruegel. Известно, что в сентябре российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,1 миллиардов кубометров. Этот уровень соответствует августовским показателям. В сентябре прошлого года речь шла о 1,55 миллиардов кубометров.

По результатам сентября поставки СПГ в ЕС с американского направления (США, Тринидад и Тобаго) увеличились на 16 процентов по сравнению с августовскими рейтингами. За первый осенний месяц показатель составил 7,9 миллиардов кубометров энергорсурса. За период с января по сентябрь импорт Европой СПГ из этих стран увеличился на 57 процентов - до 65,3 миллиарда кубометров. Еще порядка 15,3 миллиардов кубометров СПГ за минувшие девять месяцев поставлялись в регион из Африки, а 8,5 миллиардов кубометров - с Ближнего Востока.

Bruegel: Россия за восемь месяцев сократила на 4% поставки СПГ в Европу.

Фото: pxhere.com