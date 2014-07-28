Bruegel: Россия за восемь месяцев сократила на 4% поставки СПГ в Европу

Суммарный импорт СПГ Европой в августе, согласно данным Bruegel, составил 10,1 млрд куб. м - на 13% ниже показателя июля и на 23% больше, чем годом ранее

Поставки российского сжиженного природного газа в Европейский союз с начала 2025 года снизились на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом показатель приблизился к 14 миллиардов кубометров. Соответствующие данные привели представители регионального аналитического центра Bruegel. Специалисты объяснили, что импорт коллективным Брюсселем российского СПГ за период с января по август составил около 13,9 миллиардов кубометров. Годом ранее речь шла о 14,5 миллиардах кубометров. За последний летний месяц российского СПГ в Европу было поставлено в объеме 1,1 миллиардов кубометров. По сравнению с июлем разница составила минус 22 процента.

Напомним, что поставки СПГ в ЕС с американского направления (США, Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца уменьшились на семь процентов по сравнению с июлем текущего года и составили 6,8 миллиардов кубометров. В январе - августе импорт Европой газа из этих государств вырос на 52 процентов, до 57,4 миллиардов кубометров. При этом порядка 14 миллиардов кубометров СПГ за восемь месяцев было поставлено в регион из Африки, а еще восемь миллиардов кубометров - с территории Ближнего Востока. С начала года закупки СПГ странами ЕС выросли на четверть, до 96,3 миллиарда кубометров.

