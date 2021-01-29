Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в Красноярске принес извинения

Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в поддержку Алексея Навального в Красноярске 23-летний гражданин принес извинения. После он обратился с призывом не участвовать в массовых незаконных мероприятиях. Об этом сообщает "МВД Медиа".
Я хочу просто перед сотрудниками полиции извиниться за доставленное неудобство.
заявил гражданин
Он подчеркнул, что раскаивается за то, что задел на акции полицейского.
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