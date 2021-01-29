Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в Красноярске принес извинения

Он подчеркнул, что раскаивается за то, что задел на акции полицейского.

Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в поддержку Алексея Навального в Красноярске 23-летний гражданин принес извинения. После он обратился с призывом не участвовать в массовых незаконных мероприятиях. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Я хочу просто перед сотрудниками полиции извиниться за доставленное неудобство. заявил гражданин

Он подчеркнул, что раскаивается за то, что задел на акции полицейского.

Молодого человека задержали 24 января. В его отношении проводится доследственная проверка.

Ранее в центре Петербурга заметили признаки готовящегося протеста.