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Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в Красноярске принес извинения

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Он подчеркнул, что раскаивается за то, что задел на акции полицейского.

Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в поддержку Алексея Навального в Красноярске 23-летний гражданин принес извинения. После он обратился с призывом не участвовать в массовых незаконных мероприятиях. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Я хочу просто перед сотрудниками полиции извиниться за доставленное неудобство.

заявил гражданин

Он подчеркнул, что раскаивается за то, что задел на акции полицейского.

Молодого человека задержали 24 января. В его отношении проводится доследственная проверка.

Ранее в центре Петербурга заметили признаки готовящегося протеста.

Теги: красноярск, полиция, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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