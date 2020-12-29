В центре Петербурга заметили признаки готовящегося протеста

Напомним, последние несогласованные акции проходили в субботу, 23 января.

Вечером в четверг, 28 января, на углу Невского и Литейного проспектов заметили нераставленные ограждения, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателей.

Очевидец уточнил, что у ТРЦ "Галерея" тоже расставляют ограждения. Предполагается, что барьеры начали появляться на фоне заявлений оппозиции о возможных продолжениях протестных акций.

В прошлый раз, 23 января, стихийный забор появился у Гостиного двора и вдоль Невского проспекта.

Ранее мы писали, что координатора "Весны" в Петербурге арестовали на семь суток за призыв к участию в митинге.

Фото: "Фонтанка"