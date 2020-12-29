Координатора "Весны" в Петербурге арестовали на семь суток за призыв к участию в митинге

Валентин Хорошенин призывал принять участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Октябрьский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности координатора движения "Весна" Валентина Хорошенина. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, молодой человек провинился по статье о нарушении установленного порядка проведения митингов.

Известно, что Хорошенин опубликовал "ВКонтакте" призыв принять участие в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в минувшую субботу, 23 января. Сам Хоорошенин вместе с адвокатом пояснили, что не знали, что митинг не согласован.

Хорошенин проведет под административным арестом 7 суток.

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Фото: Piter.TV