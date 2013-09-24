Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по тхэквондо рассказал о том, почему проголосовал на выборах

Спортсмен отдал свой голос в гимназию № 116 на Новосибирской улице.

В субботу, 18 сентября, бронзовый призер Олимпиады в Токио по тхэквондо Михаил Артамонов рассказал о том, почему голосовал на выборах в Петербурге, передает "Петербургский дневник".

Спортсмен отдал свой голос в гимназию № 116 на Новосибирской улице, 16. Он считает, что важно прийти и проголосовать. по словам Артамонова, таким образом человек выполняет свой долг перед страной, выбирает ответственных людей – руководителей нашей страны.

Также спортсмен рассказал о впечатлениях после участия в Олимпийских играх. Артамонов сообщил, что не успел посетить открытие Олимпиады, да и многие спортсмены приезжали на 3-4 дня. По словам спортсмена, Японию посмотреть не удалось за все это время, но он был в этой стране до Олимпиады, и она ему понравилась.

Ранее олимпийские призеры разных лет пришли на выборы в Петербурге.

Фото: Вконтакте / Олимпийские игры