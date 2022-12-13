Бронзовых быков с Московского шоссе отреставрируют до конца 2023 года

Сейчас скульптуры отчищают от слоев старой краски.

Стало известно, что две бронзовые скульптуры быков бывшего мясокомбината "Самсон" на Московском шоссе впервые отправили на реставрацию. Об этом 25 апреля пишет "Петербургский Дневник".

Сейчас скульптуры отчищают от слоев старой краски. Позже специалисты заделают трещины и отольют новый хвост из бронзы. Завершить работы планируют до конца года.

В 2019 году у одного из быков пропал хвост. Осенью 2022 года после проверки прокуратуры и КГИОП быков привели в порядок. Суд признал, что они принадлежат городу и закреплены за Государственным музеем городской скульптуры. В начале этого года быков забрали на реставрацию.

Ранее КГИОП обратился в полицию из-за разборки части ограды мясокомбината на Московском шоссе. Ограда находится на Московском шоссе, 13 и входит в состав выявленного объекта культурного наследия "Мясокомбинат им. СМ. Кирова (с оградой и теплоэлектроцентралью)".

Фото: Piter.tv