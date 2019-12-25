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Брокер заявил о выгодных условиях на российском рынке недвижимости
Сегодня, 15:43
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Брокер заявил о выгодных условиях на российском рынке недвижимости

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По прогнозам эксперта, спрос постепенно переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков.

На первичном рынке недвижимости в РФ складывается ситуация, которая выгодна не только застройщикам, но также девелопменту и банкам, работающим по госпрограммам. Об этом заявил объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с телеканалом "360" .

По прогнозам эксперта, спрос постепенно переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков. Этот процесс стимулируется при помощи льготных программ, за счёт которых сохраняется адекватная ипотечная ставка.

Застройщики будут отчитываться о возросших показателях продаж. Тем самым будут стимулировать новые старты продаж в жилых комплексах и более быстрое строительство и передачу проектов.

Дмитрий Ракута, ипотечный эксперт

Также Ракута отметил, что в целом ситуация на рынке осложнена высокой ключевой ставкой, поэтому вторичный рынок будет некоторое время находиться в застое. 

Ранее мы сообщили о том, что квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев.

Фото: Piter.TV

Теги: недвижимость, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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