Брокер заявил о выгодных условиях на российском рынке недвижимости

На первичном рынке недвижимости в РФ складывается ситуация, которая выгодна не только застройщикам, но также девелопменту и банкам, работающим по госпрограммам. Об этом заявил объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с телеканалом "360" .
По прогнозам эксперта, спрос постепенно переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков. Этот процесс стимулируется при помощи льготных программ, за счёт которых сохраняется адекватная ипотечная ставка.
Застройщики будут отчитываться о возросших показателях продаж. Тем самым будут стимулировать новые старты продаж в жилых комплексах и более быстрое строительство и передачу проектов.
Дмитрий Ракута, ипотечный эксперт
Также Ракута отметил, что в целом ситуация на рынке осложнена высокой ключевой ставкой, поэтому вторичный рынок будет некоторое время находиться в застое.
Ранее мы сообщили о том, что квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев.
Фото: Piter.TV
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