Брокер заявил о выгодных условиях на российском рынке недвижимости

По прогнозам эксперта, спрос постепенно переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков.

На первичном рынке недвижимости в РФ складывается ситуация, которая выгодна не только застройщикам, но также девелопменту и банкам, работающим по госпрограммам. Об этом заявил объяснил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с телеканалом "360" .

По прогнозам эксперта, спрос постепенно переориентируется на первичный рынок в пользу застройщиков. Этот процесс стимулируется при помощи льготных программ, за счёт которых сохраняется адекватная ипотечная ставка.

Застройщики будут отчитываться о возросших показателях продаж. Тем самым будут стимулировать новые старты продаж в жилых комплексах и более быстрое строительство и передачу проектов. Дмитрий Ракута, ипотечный эксперт

Также Ракута отметил, что в целом ситуация на рынке осложнена высокой ключевой ставкой, поэтому вторичный рынок будет некоторое время находиться в застое.

Ранее мы сообщили о том, что квартиры в новостройках бизнес-класса все меньше интересуют петербуржцев.

Фото: Piter.TV