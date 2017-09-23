Парламент Великобритании во втором чтении одобрил проект о выходе из ЕС

Дата, когда документ рассмотрят в окончательном чтении, будет согласована позже.

Парламент Великобритании во втором чтении одобрил соглашение о выходе страны из ЕС. Brexit был предложен премьер-министром Борисом Джонсоном.

Известно, что за документ проголосовали 358 человек, а против – 234. Дата, когда документ рассмотрят в окончательном чтении, будет согласована позже. В случае окончательного одобрения Brexit, Великобритания покинет ЕС до 31 января

Ранее стала известна дата окончания переходного периода – 31 декабря 2020 года. Однако лейбористы выступили против даты, так как убеждены в том, что Британии не удастся заключить к этому времени договора с Брюсселем.

Видео: BBC News, The Economist