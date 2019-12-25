Британский депутат Эллвуд заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет

Тобиас Эллвуд считает, что страну ждет очень сложное десятилетие.

Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия. В эфире местной радиостанции Times Radio представитель от правящей Консервативной партии Тобиас Эллвуд заявил о том, что в ближайшие десять лет мир может применить свой атомный арсенал. По словам политика, такая ситуация связана с напряженностью на международной арене.

Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно не звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет. Тобиас Эллвуд, депутат Британии

Британский парламентарий уверен в том, что Соединенное Королевство нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который был бы способен помочь стране пережить очень трудное десятилетие. Ранее глава местного МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министр, отметила, что при необходимости готова использовать ядерное оружие.

ВМС Британии подтвердили, что у сломанного авианосца поврежден гребной вал.

Фото и видео: YouTube / Times Radio