ВМС Британии подтвердили, что у сломанного авианосца поврежден гребной вал

Адмирал Стив Мурхауз рассказал о том, что произошло с кораблем HMS Prince of Wales.

Военно-морские силы Великобритании подтвердили, что у сломанного авианосца HMS Prince of Wales поврежден правый гребной вал. Инцидент произошел практически сразу, как корабль днем 27 августа (в субботу) отошел от берегов Соединенного королевства. Механическую неисправность обнаружил экипаж. Данные подтверждаются местным контр-адмиралом Стивом Мурхаузом, чье видеообращение опубликовано в социальных сетях.

Я посетил корабль сегодня, чтобы лично увидеть, в чем состоит проблема… чтобы убедиться, что корабль может успешно вернуться к выполнению своих задач. Скорее всего, неисправность потребует ремонта, что может повлиять на программу судна. Стив Мурхауз, контр-адмирал Великобритании

Ранее британское издание The Telegraph заявило о том, что специалисты из ВМС страны все еще работают над определением степени серьезности неисправности корабля. На текущий момент не исключается, что авианосец будет возвращен в морской порт. В этом случае HMS Prince of Wales ожидает длительная инспекция в сухом доке.

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Фото и видео: Twitter / Royal Navy