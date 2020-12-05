Белый дом: корабли ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив

США защищают Тайвань, но придерживаются политики "одного Китая".

Американские военные корабли от ВМС США продолжат заходить в Тайваньский пролив. Данное заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации президента Джо Байдена. По словам Карин Жан-Пьер, в таких действиях власти Белого дома видят фактор укрепления региональной безопасности. Чиновница подтвердила тот факт, что 28 августа суда Пентагона совершили крупный и рутинный проход по проливу около Тайваня. В СШа напомнили, что мероприятие проводилось в полном соответствии с нормами международного права.

Продемонстрировал нашу приверженность свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону… Мы намерены продолжать летать, плавать и проходить там, где это позволяют принципы свободы навигации. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер уверена в том, что подобная линия поведения со стороны ВМС США отвечает интересам стабильности ИТР. При этом власти США не отказываются от своей внешней политики "одного Китая", но будет защищать интересы Тайваня в сфере безопасности.

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Фото и видео: Белый дом