Ролик снят в стиле андеграундных комиксов "Zap! Comix".

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что британская певица Дуа Липа выпустила анимационный клип на песню "Hallucinate". Ролик опубликован на официальном канале певицы.

Известно, что режиссером клипа выступил Лиша Тан. Известно, что соответствующий трек вошел в альбом под названием "Future Nostalgia".

Певица отметила, что при создании клипа она вдохновлялась эстетикой клуба "Студия 54" и легендарными мультфильмами.

Ранее мы сообщали о том, что Стас Михайлов прекратил петь и промок ради рукопожатия Лукашенко.

Видео:Dua Lipa/YouTube