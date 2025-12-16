Британия собралась вооружить ВСУ за счет России

Финансирование будет осуществлено за счет конфискованных российских активов.

Власти Великобритания планируют отправить на Украину 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО. Вооружение попадет в распоряжение ВСУ до конца текущего года, сообщила пресс-служба британского Минобороны.

В заявлении говорится, что в пакет помощи вошли сотни ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны "Мартлет", радары и наземные радиолокационные системы.

Общий объем помощи Украине составит 752 миллионов фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов). Пакет является частью кредита для Киева в размере 2,26 миллиардов фунтов стерлингов. Британские власти изымают средства из прибыли, полученной за счет замороженных российских активов.

Новую военную помощь для ВСУ глава Минобороны Дэн Джарвис обсуждал с министрами в ходе встречи НАТО и заседания контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пытался закупить у мусульман из Боснии и Герцеговины вооружение на 400 миллионов долларов.