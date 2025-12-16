Британец столкнул трехлетнего ребенка к крокодилам в зоопарке

Преступление произошло в частном зоопарке в британском графстве Кембриджшир. Один из посетителей столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами, сообщили в местной полиции.

Полицейские задержали 30-летнего мужчину. Пострадавшего мальчика доставили в больницу Адденбрук с серьезными травмами. Сейчас его состояние критическое, врачи борются за его жизнь и дают благоприятные прогнозы.

В покушении на убийство подозревают жителя соседнего графства Норфолк. Он рассказал, что не был знаком с семьей ребенка, которого он толкнул к опасным рептилиям.

Ранее в Индонезии жители деревни напали на ферму по разведению крокодилов и убили около 300 особей. Таким образом они отомстили за гибель мужчины.

Фото: Magnific