Британец снял на видео призрака из старинного замка

В Великобритании мужчина случайно снял на видеозапись с призраком.

Житель Великобритании Томас Арнольд снял на видеозапись призрак всадника, однако понял он это позже. Силуэт заметен на кадрах панорамы старинного замка Беркли на западе Англии.

Известно, что мужчина снимал панораму замка используя дрон, при просмотре получившегося ролика мужчина впал в шок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На видео можно заметить белый силуэт, который вполне похож на всадника. Владелец дрона уверен, что получившийся кадр не случайность. Кроме того, Томас Арнольд отмечает, что ветер дул в другом направлении. Также мужчина убежден, что силуэт на видео - доказательство существования приведения в старинном замке.

Видео: YouTube - Daily Mail