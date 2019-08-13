Братья Запашные показали на видео обед львов и тигров в цирке на Фонтанке

Знаменитые дрессировщики рассказали, как кормят хищников, и что они едят.

Братья Запашные показали на видео, как обедают их подопечные – львы и тигры – в цирке на Фонтанке. Запись опубликована на страницы Эдгарда в Instagram.

Знаменитые дрессировщики рассказали, что кормят хищников раз в день. За один прием пищи львы и тигры съедают от 6 до 12 кг мяса. В их рацион входит говядина, свинина, а также конина, баранина, кура, кролики, молоко, яйца и рыба. Для поддержания иммунитета к основной еде кошек добавляют витамины. Также их регулярно прививают.

Интересно, что в естественной среде обитания хищники едят гораздо реже. Иногда они могут обедать раз в две недели. "Живут соответственно в 2-3 раза меньше чем под контролем человека!"(Орфография и пунктуация автора сохранены), - заключил Эдгард.

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Видео: Instagram / zapashny.ru