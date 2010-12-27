Братьев Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества

Как считают в МВД, главным в сообществе был Зиявудин Магомедов.

Владельцам группы "Сумма" братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым и бывшему главе компании "Интэкс" Артуру Максидову предъявили обвинения в организации преступного сообщества. Об этом 11 мая сообщает "Фонтанка" со ссылкой на "Коммерсант".

Как считают в МВД, главным в сообществе был Зиявудин Магомедов. Он курировал все экономические дела. Его брат Магомед курировал политические вопросы и обеспечивал прикрытие незаконных операций. Максидов был ближайшим соратником. Всем троим предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества и одной растрате. Два эпизода связаны со строительством зданий к Чемпионату мира по футболу, в том числе "Санкт-Петербург Арены" Общая сумма ущерба, причиненного бизнесменами - около 2,5 миллиарда рублей.

Напомним, что совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главу "Интекса" Артура Максидова арестовали в конце марта. Они уже были допрошены, и свою вину не признают.

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