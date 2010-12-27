Стали известны подробности обысков в Ленобласти по делу Магомедовых

Стало известно, что московская полиция искала в Ленобласти по делу братьев Магомедовых.

"Фонтанка.ру" сообщила об изъятых …, которые обнаружили в подконтрольных арестованным братьям Магомедовым. По сведениям полиции, обыски прошли в 25 объектах, в частности, на территории Ленинградской области. Оперативные мероприятия состоялись в тоже самое время, когда задержанных брали под стражу: 30 марта. В обысках участвовали сотрудники Главного управления отдела экономической безопасности и Следственного департамента МВД, а также управление "К" ФСБ. Поддержкой на месте занимались оперативники с Литейного проспекта и силы Росгвардии.

По данным "Фонтанки", с проверкой оперативники пришли около 20 часов вечера. Более нескольких десятков вошли в помещение по Портовому проезду в Приморске Ленобласти. Там в трехэтажном здании располагается "Приморский трастовый фонд", который владеет нефтеналивным терминалом - одним из крупнейших в России. Из офисов изъяли сервера и жесткие диски, компьютеры, средства печати и бумажная документация. Обыски проходили в течение всей ночи. По данным от генерального директора компании, который пришел всего пару месяцев назад, фирму проверяют в связи с делом братьев магомедовых.

Напомним, что по решению Тверского суда Москвы фигуранты дела: 49-летний Зиявудин Магомедов и его старший брат взяты под стражу. Такую же меру пресечения назначили и руководителю компании "Интэкс" Артуру Максимову. Его фирма входила в состав предприятия "Сумма", которое подозревают в мошенничестве, растрате государственного имущества в особо крупном размере. Управляющий состав также считают организаторами преступного сообщества. Ближайшие два месяца предполагаемые преступники проведут в следственном изоляторе.

Оперативники утверждают, что владеют записями телефонных разговоров мошенников за последние полгода. Благодаря информации оттуда известно об ущербе в 2,5 миллиарда рублей. Такая сумма накопилась за завышение смет по госконтрактам. При этом, Магомедовы якобы принимали некачественные работы, например, по строительству спортивной арены в Красноярске. Стадион должен был быть готов к началу проведения Чемпионата мира по футболу.

