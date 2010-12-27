Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Стали известны подробности обысков в Ленобласти по делу Магомедовых
Сегодня, 8:33
0
lesjasap
157

Стали известны подробности обысков в Ленобласти по делу Магомедовых

0
 
 

Стало известно, что московская полиция искала в Ленобласти по делу братьев Магомедовых.

"Фонтанка.ру" сообщила об изъятых …, которые обнаружили в подконтрольных арестованным братьям Магомедовым. По сведениям полиции, обыски прошли в 25 объектах, в частности, на территории Ленинградской области. Оперативные мероприятия состоялись в тоже самое время, когда задержанных брали под стражу: 30 марта. В обысках участвовали сотрудники Главного управления отдела экономической безопасности и Следственного департамента МВД, а также управление "К" ФСБ. Поддержкой на месте занимались оперативники с Литейного проспекта и силы Росгвардии. 

По данным "Фонтанки", с проверкой оперативники пришли около 20 часов вечера. Более нескольких десятков вошли в помещение по Портовому проезду в Приморске Ленобласти. Там в трехэтажном здании располагается  "Приморский трастовый фонд", который владеет нефтеналивным терминалом - одним из крупнейших в России. Из офисов изъяли сервера и жесткие диски, компьютеры, средства печати и бумажная документация. Обыски проходили в течение всей ночи. По данным от генерального директора компании, который пришел всего пару месяцев назад, фирму проверяют в связи с делом братьев магомедовых.

Напомним, что по решению Тверского суда Москвы фигуранты дела: 49-летний Зиявудин Магомедов и его старший брат взяты под стражу. Такую же меру пресечения назначили и руководителю компании "Интэкс" Артуру Максимову. Его фирма входила в состав предприятия "Сумма", которое подозревают в мошенничестве, растрате государственного имущества в особо крупном размере. Управляющий состав также считают организаторами преступного сообщества. Ближайшие два месяца предполагаемые преступники проведут в следственном изоляторе. 

Оперативники утверждают, что владеют записями телефонных разговоров мошенников за последние полгода. Благодаря информации оттуда известно об ущербе в 2,5 миллиарда рублей. Такая сумма накопилась за завышение смет по госконтрактам. При этом, Магомедовы якобы принимали некачественные работы, например, по строительству спортивной арены в Красноярске. Стадион должен был быть готов к началу проведения Чемпионата мира по футболу.
 

Теги: братья магомедовы , документация , ленобласть , магомедовы , обыски , сервера , сумма
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5