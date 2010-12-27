Брат Алексея Германа Михаил скончался на 86-м году жизни

Михаил Герман родился в Ленинграде в 1933 году.

Сегодня, 7 мая, Михаил Юрьевич Герман — брат кинорежиссера Алексея Германа — скончался в возрасте 85 лет. Об этом в социальных сетях сообщают его друзья и коллеги.

Ушел Михаил Юрьевич Герман. Самые глубокие соболезнования Наталии Викторовне. Для нас, для Русского музея, для Отдела новейших течений это шок: мы тридцать лет проработали вместе. Пишет в Facebook Александр Боровский - заведующий отделом новейших течений Русского музея

О причинах смерти и дате прощания с писателем пока не сообщается.

Михаил Герман родился в Ленинграде в 1933 году. В 1957 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Автор более 50 книг, посвящённых проблемам истории и современного развития искусства. За книгу "Неуловимый Париж" удостоен премии правительства Петербурга в категории "проза". Также он — лауреат Царскосельской художественной премии и премии "Невский проспект".

Напомним, что ранее Piter.TV писал о смерти режиссера Юрия Томошевского во время поездки в Германию.

Фото: ais-aica.ru