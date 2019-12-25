Брак жителя Гатчины с мигранткой признали фиктивным

Мужчина и женщина никогда не проживали вместе – ни до, ни после женитьбы.

В Гатчине прокуроры выявили фиктивный брак, заключенный между местным жителем и гражданкой Таджикистана в апреле прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Ленобласти.

Оказалось, что мужчина и женщина никогда не проживали вместе – ни до, ни после свадьбы. Они не вели совместного хозяйства, не имеют детей и совместной собственности. Все это доказывает, что их брак является фиктивным и нарушает Семейный кодекс.

Известно, что заключение брака с гражданами России позволяет иностранцам длительное время находиться на территории нашей страны. Кроме того, это является одним из способов легализации незаконной миграции.

Прокуратура направила в суд требование признать брак недействительным. Судья удовлетворил требование прокуроров.

Ранее мы писали, что петербурженку подозревают в шести фиктивных браках с мигрантами.

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