Поющих журавлей сняли на видео в лесу Ленобласти

На Руси прилетающих весной журавлей почитали как птицу всеобщего счастья и радости.

У многих птиц в Ленобласти в мае начался брачный период. Брачную песню одной из пар журавлей удалось запечатлеть на видео сотрудникам комитета по животному миру Ленинградской области.

На кадрах можно увидеть двух журавлей, прогуливающихся по лесу. Птицы громко поют и не подозревают, что за ними наблюдает человек.

На Руси прилетающих весной журавлей почитали как птицу всеобщего счастья и радости. В старину была примета: "Если кто-то весной в первый раз увидит пару журавлей – скоро гулять ему на свадьбе". Наблюдение стаи журавлей предвещало пополнение в семействе, а танец журавля предзнаменовал радость и везение.

Накануне в Кронштадте обнаружили окольцованную озерную чайку.

Видео: ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области