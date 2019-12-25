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Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа
Сегодня, 18:46
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nadezhda_sib

Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа

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По мнению врача, артист "переволновался".

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо на медицинском осмотре перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Боярский пришел на прививку в городскую поликлинику №39. Спустя некоторое время после осмотра он упал в обморок, сидя на стуле. От жесткого падения его спас врач. 

Артисту быстро оказали первую помощь, после чего от пришел в себя. От прививки Боярский отказываться не стал. 

Ранее стало известно о том, что в Петербурге привили от гриппа около 315 тысяч человек. 

Фото: Instagram / boyarskiy_official

Теги: вакцинация, обморок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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