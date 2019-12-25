Боярский упал в обморок перед вакцинацией от гриппа

По мнению врача, артист "переволновался".

Народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому стало плохо на медицинском осмотре перед вакцинацией от гриппа. Об этом сообщила "Комсомольская правда".

Боярский пришел на прививку в городскую поликлинику №39. Спустя некоторое время после осмотра он упал в обморок, сидя на стуле. От жесткого падения его спас врач.

Артисту быстро оказали первую помощь, после чего от пришел в себя. От прививки Боярский отказываться не стал.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге привили от гриппа около 315 тысяч человек.

Фото: Instagram / boyarskiy_official