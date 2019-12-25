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В Петербурге привили от гриппа около 315 тысяч человек
Сегодня, 13:38
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nastya960

В Петербурге привили от гриппа около 315 тысяч человек

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В городе заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

На сегодняшний день в Петербурге против гриппа привили 314 633 человека, в том числе 87 177 детей. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В городе заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на неэпидемическом уровне.

На данный момент самым эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом является вакцинация. Для создания иммунитета после прививки организму нужно 2-3 недели. Прививку против гриппа нельзя делать при обострении хронических заболеваний и при острых лихорадочных состояниях.

Ранее Комздрав опубликовал график работы мобильных прививочных пунктов в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: вакцина, грипп, прививки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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