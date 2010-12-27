Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сотрудники МЧС эвакуировали Боткинскую больницу из-за подозрительных продуктов
Сегодня, 16:35
0
lesjasap
111

Сотрудники МЧС эвакуировали Боткинскую больницу из-за подозрительных продуктов

0
 
 

Днем 8 декабря работу Боткинской больницы нарушил пакет неизвестного происхождения, оставленный в коридоре.

Днем 8 декабря в Петербурге экстренно эвакуировали персонал и пациентов Боткинской больницы. Причина таких мер - сообщение о подозрительном предмете, оставленном на первом этаже. Спасатели и кинологи приехали на улицу Миргородскую и осмотрели пакет. Оказалось, что таинственными вещами, перепугавшими народ, были обычные продукты и личные вещи.
 
Как выяснилось позже, бесхозная находка располагалась в вестибюле здания. Представители МЧС вывели на улицу 57 человек и студентов, у который проходила конференция с лечащими медиками. Известно, что тяжелобольных на момент происшествия в учреждении не было. 
 
Работа больницы продолжилась в штатном режиме до четырех часов.
Теги: боткинская больница , мсч , продукты , эвакуация
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5