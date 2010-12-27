Сотрудники МЧС эвакуировали Боткинскую больницу из-за подозрительных продуктов

Днем 8 декабря работу Боткинской больницы нарушил пакет неизвестного происхождения, оставленный в коридоре.

Днем 8 декабря в Петербурге экстренно эвакуировали персонал и пациентов Боткинской больницы. Причина таких мер - сообщение о подозрительном предмете, оставленном на первом этаже. Спасатели и кинологи приехали на улицу Миргородскую и осмотрели пакет. Оказалось, что таинственными вещами, перепугавшими народ, были обычные продукты и личные вещи.

Как выяснилось позже, бесхозная находка располагалась в вестибюле здания. Представители МЧС вывели на улицу 57 человек и студентов, у который проходила конференция с лечащими медиками. Известно, что тяжелобольных на момент происшествия в учреждении не было.

Работа больницы продолжилась в штатном режиме до четырех часов.