  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ботанический сад проведет инклюзивную семейную игру
Сегодня, 11:19
82
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Ботанический сад проведет инклюзивную семейную игру

0 0

Программа была составлена педагогами детского сада №15 Колпинского района.

Ботанический сад БИН РАН проведет последнюю инклюзивную игру в этом сезоне. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Она состоится в ближайшую пятницу, 23 сентября. Игру посвятят осени на Аптекарском острове. В игре смогут принять участие дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и родители. Их ждут мастер-классы, фенологическая игротека и конкурсы. Программа разрабатывали педагоги детского сада №15 Колпинского района. Несколько лет назад учреждение стало опытно-экспериментальной фенологической площадкой Ботанического Института РАН.

Вместе с посетителями в игре будут участвовать добровольцы из Школы волонтеров Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ.

Фото: Ботанический сад БИН РАН

Теги: ботанический сад, инклюзивная игра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии