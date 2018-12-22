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Ботанический сад в конце недели отметит свое 305-летие
Сегодня, 9:06
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nastya960

Ботанический сад в конце недели отметит свое 305-летие

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На сегодняшний день в Ботаническом саду на 22 тысячах гектар растут более 80 тысяч различных растений.

В конце рабочей недели свой 305-летний юбилей отметит петербургский Ботанический сад. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В 1714 году Петр I повелел учредить Аптекарский город на Вороньем острове. Он позже и превратился в сад. Изначально там выращивали лекарственные растения для нужд армии, но почти сразу там началась и научная деятельность. В конце XVIII огород стал Медицинским садом, а уже в 1823 это стало называться Императорским ботаническим садом.

В 1931 году был создан Ботанический институт Академии наук СССР. На сегодняшний день в Ботаническом саду на 22 тысячах гектар растут более 80 тысяч различных растений.

Ранее на Piter.TV: Городские открытия: Ботанический сад времён блокады.

Фото: Piter.TV

 




 

 

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Теги: аптекарский остров, ботанический сад, растения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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